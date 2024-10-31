Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray’a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.
Süper Lig’de 11. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu