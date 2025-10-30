Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz, Galatasaray-Trabzonspor maçında da Cihan Aydın düdük çalacak.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşmalarından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında da hakem Cihan Aydın görev alacak.

Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi