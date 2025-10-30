Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşmalarından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında da hakem Cihan Aydın görev alacak.
Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar
14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi