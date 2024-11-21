Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

23 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen