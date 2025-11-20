Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 22 Kasım Cumartesi, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig’de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:
22 Kasım Cumartesi
14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar
14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler