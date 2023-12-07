Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 15. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 9 Aralık Cumartesi, 10 Aralık Pazar ve 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe’de karşılaşacak. Hafta pazartesi günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak.
Süper Lig’de 15. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor
16.00 Kayserispor - Pendikspor
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
11 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
20.00 Konyaspor - Sivasspor