Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın görünümü
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftası, Fenerbahçe - Konyaspor müsbakasıyla sona erdi. Lider Galatasaray, Antalyaspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle puanını 39’a yükseltti. Haftanın önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Puanını 35 yapan bordo-mavililer üçüncü sırada, 26 puana yükselen siyah-beyazlılar da 6. sırada haftayı tamamladı. 16. haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yenerek puanını 36 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Bu hafta oynanan 9 maçta 23 gol atılırken, sadece iki maç golsüz sona erdi.
Süper Lig’de 16. haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 0-0
Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 3-0
Kayserispor - Corendon Alanyaspor: 0-0
Antalyaspor - Galatasaray: 1-4
Gaziantep FK - Göztepe: 0-1
Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3
Samsunspor - RAMS Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0