Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın, 12 Ocak Pazar ve 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, pazar günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise pazartesi günü Konyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş da yarın evinde Bodrum FK ile oynayacak. Eyüpspor haftayı BAY geçen takım olacak.
Süper Lig’de 19. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk