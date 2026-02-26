Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında RAMS Başakşehir - Konyaspor ve Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde bu hafta lider Galatasaray, Alanyaspor’u konuk edecek, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe de Antalyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig’de 24. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
20.00 Göztepe - Eyüpspor
1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe