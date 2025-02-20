Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli maçında ise pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli maçında ise pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Beşiktaş ise yarın Eyüpspor’a konuk olacak. Başakşehir, bu haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig’de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe