Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor’a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak.
Süper Lig’de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
18 Şubat Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
19 Şubat Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor