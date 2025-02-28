Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinden, Trendyol Süper Lig’in 26. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler duyuruldu.

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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Başakşehir - Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu