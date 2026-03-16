Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Ligde bu hafta Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor’un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.
Trendyol Süper Lig’de 27. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor
19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği