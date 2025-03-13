Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor’u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor’u konuk edecek. Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.

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Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray - Antalyaspor

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

20.30 Konyaspor - Beşiktaş

16 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor

16.00 Göztepe - Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe - Samsunspor