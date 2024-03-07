Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 29. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da lider Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.
Hafta, 11 Mart Pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesiyle tamamlanacak.
Süper Lig’de 29. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş