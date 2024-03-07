Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da lider Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hafta, 11 Mart Pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesiyle tamamlanacak.

Süper Lig’de 29. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş