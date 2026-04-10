Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi

14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün