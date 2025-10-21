Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.
Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz