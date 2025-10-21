Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Çarşamba

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz