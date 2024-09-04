Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Kayserispor maçlarının programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Kayserispor maçlarının programı açıklandı.
Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir’in, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Salı
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
18 Eylül Çarşamba
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
19 Eylül Perşembe
20.00 Trabzonspor - Kayserispor