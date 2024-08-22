Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı yarın, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)
21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)
21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi)