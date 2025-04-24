Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de 33. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam