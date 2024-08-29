Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, yarın oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta, yarın oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00’de Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Hafta 1 Eylül Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.15 Konyaspor - Kayserispor

21.45 Göztepe - Bodrum FK

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor

19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

21.45 Beşiktaş - Sivasspor

21.45 Hatayspor - Samsunspor