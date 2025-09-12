Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile karşılaşacak.
Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük