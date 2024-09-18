Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig’in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalardaki hakem atamalarını gerçekleştirdi. TFF’den yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Ülker Stadyumu’nda 20.00’de başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Trendyol Süper Lig’de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
BAY: RAMS Başakşehir