Trendyol Süper Lig'de 7-16. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalar arasında oynanacak maçların programını açıkladı. Buna göre ligin 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu mücadelelerinde uygulanacak maç saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklanan programa göre; ligin 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

Süper Lig’de 7-16. haftaların programı şu şekilde:

7. hafta

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor

8. hafta

3 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe

9. hafta

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

10. hafta

24 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

17.00 Galatasaray - Göztepe

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

11. hafta

31 Ekim Cuma

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği

20.00 Galatasaray - Trabzonspor

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

12. hafta

7 Kasım Cuma

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Samsunspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

13. hafta

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK

17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor

17.00 Beşiktaş - Samsunspor

17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor

20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor

14. hafta

28 Kasım Cuma

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

17.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

15. hafta

5 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Samsunspor

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Trabzonspor

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

16. hafta

12 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor