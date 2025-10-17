Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Milli maçlar için liglere verilen aranın ardından heyecan bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Trendyol Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmaları yarın, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Haftanın öne çıkan maçında lider Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir’e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Fenerbahçe de Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
14.30 Konyaspor - Kocaelispor
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa