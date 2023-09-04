Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftanın ardından

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 4 haftada bir maçı eksik olan Fenerbahçe 3’te 3 yaparken, Başakşehir ile Gaziantep FK ise puan alamadı. Gol krallığında da zirvede Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi yer aldı.

Trendyol Süper Lig’de dün oynanan maçlarla 4. hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Geride kalan 4 haftayı bir maçı eksik Fenerbahçe, lider tamamladı. Ligin son sırasında ise puan alamayan Başakşehir ile Gaziantep FK bulunuyor.

9 takım yenilgi yüzü görmedi

Süper Lig’de ilk 4 haftada Fenerbahçe puan kaybetmedi ve 3’te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler dışında Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve İstanbulspor da mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Avrupa kupalarında önemli karşılaşmalara çıktıklarından dolayı 3. haftayı oynamadan geçti.

İstanbulspor 2 maçını oynamadı

İstanbulspor, Süper Lig’de söz konusu 4 haftada sadece 2 mücadeleye çıktı. Sarı-siyahlıların, Galatasaray müsabakası, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı oynamasından dolayı ertelenmişti. Ligin 4. haftasındaki Samsunspor - İstanbulspor karşılaşması da yoğun yağıştan dolayı ertelendi.

Gol krallığı yarışında Mauro Icardi zirvede

Süper Lig’de oynanan 4 haftada gol krallığında zirvede Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi yer aldı. Icardi oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Arjantinli futbolcuyu, 3’er golle Fenerbahçe’den Edin Dzeko, Hatayspor’dan Carlos Standberg ve Fisayo Dele-Bashiru, Kayserispor’dan Mame Thiam, Konyaspor’dan Sokol Cikalleshi ve MKE Ankaragücü’nden Efkan Bekiroğlu takip etti.

İlk yaprak dökümü: Emre Belözoğlu

Sezona 3 maçını kaybederek, kötü başlayan Başakşehir, Teknik Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu aynı zamanda Süper Lig’de 2023-2024 sezonundaki ilk teknik direktör ayrılığı oldu.

En golcü Hatayspor ve Trabzonspor

Süper Lig’de geride kalan 4 haftanın en golcü takımları Hatayspor ile Trabzonspor oldu. İki takım 8’er kez gol sevinci yaşadı. Bu iki takımı 6 golle Adana Demirspor takip etti. Başakşehir ise henüz golle tanışamadı.

En çok gol yiyen Gaziantep FK

Bu 4 haftada ligin en fazla gol yiyen takımı ise Gaziantep FK olarak dikkat çekti. Kırmızı-siyahlılar kalesinde 10 gole engel olamadı. Kasımpaşa ve Pendikspor da 8 gol yedi. Galatasaray ise ligde şu ana kadar ağlarında gol görmeyen tek konumunda bulunuyor.

İstanbulspor ile Başakşehir’e, 2’şer kırmızı kart

Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Fenerbahçe, Başakşehir, İstanbulspor, Alanyaspor, Pendikspor, Gaziantep FK ve Konyaspor kırmızı kart gördü. İstanbulspor’da Ali Yaşar ile Okan Erdoğan, Başakşehir’den Ousseynou Ba ile Joao Figueiredo, Fenerbahçe’den İsmail Yüksek, Pendikspor’dan Serkan Asan, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim ve Konyaspor’dan da Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.