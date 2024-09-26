Trendyol Süper Lig'e 'Şamil Ekinci Sezonu' ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna 'Şamil Ekinci Sezonu' adı verildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'e 'Şamil Ekinci Sezonu' ismi verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna ‘Şamil Ekinci Sezonu’ adı verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) konuya ilişkin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının ‘2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor’da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci’ye bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

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