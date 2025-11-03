Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Umut Meraş’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada, arka direkte Yalçın Kayan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp kaleci Abdullah Yiğiter’de kaldı.

75. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını yerden Boli’ye çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinden yaptığı vuruşla kaleci Felipe’nin sağından topu ağlara yolladı. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Nihad Mujakic, Umut Meraş (Emir Ortakaya dk. 77), Kerem Demirbay, Mateusz Legowski (Taşkın İlter dk. 68), Halil Akbunar (Prince Ampem dk. 59), Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 67), Serdar Gürler (Umut Bozok dk. 77), Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Taras Stepanenko, Denis Draguş, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Jesper Ceesay, Georgiy Dzhikiya, Samet Karakoç (Kenneth Paal dk. 70), Dario Saric (Hüseyin Türkmen dk. 87), Abdülkadir Ömür, Ramzi Safuri (Tomas Cvancara dk 79), Sander van de Streek (Soner Dikmen dk. 46), Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samuel Ballet, Nikola Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Yohan Boli (dk. 75) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Mame Thiam (Eyüpspor), Georgiy Dzhikiya, Ramzi Safuri (Antalyaspor)