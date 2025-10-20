Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Eyüpspor ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Kerem Demirbay, topu sağ taraftan ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Thiam’ın kafa vuruşunda yerden seken top yandan dışarı gitti.
13. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrası Kerem Demirbay, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa bu sefer Yalçın Kayan vurdu, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
15. dakikada orta alandan topla birlikte hareketlenen Legowski, pasını savunma arkasına sarkan Thiam’a aktardı. Thiam’ın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Fall, sağdan hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş’a pasını verdi. Kubilay’ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
20. dakikada Kerem Demirbay, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Claro’nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Stepanenko, Ampem, Umut Meraş, Seşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Cafu, Yusuf Barası, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Gol: Thiam (dk. 15) (Eyüpspor)
Sarı kart: Kerem Demirbay (Eyüpspor)