Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan hareketlenen Gedson Fernandes, pasında Onur Bulut’u ceza sahası içinde topla buluşturdu. Onur’un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro’da kaldı.

18. dakikada Can Keleş’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bora Özkara, Serkan Ok

Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Marcus Rohden, Can Keleş, Adem Ljajic, Salih Dursun

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Efe Tatlı, Samed Onur, Ryan Mendes, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Nicholas Lawrence, Otabek Shukurov, Efecan Mızrakcı

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Levent Mercan (Fatih Karagümrük), Necip Uysal (Beşiktaş)