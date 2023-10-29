Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

63. dakikada sağ taraftan Biraschi’nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Güven’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

71. dakikada Visca’nın derinlemesine pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Sturaro dk. 79), Rohden, Eysseric (Adnan Uğur dk. 90+1), Can Keleş (Salih Dursun dk. 90+1), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 73)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Veseli, Darri, Kerem Kesgin, Samed Onur

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat (Bardhi dk. 69), Visca (Enis Destan dk. 82), Abdülkadir Ömür, Fountas (Pepe dk. 69), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Umut Bozok, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Feghouli, Sturaro (Fatih Karagümrük), Mendy (Trabzonspor)