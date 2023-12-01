Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, Fatih Karagümrük, İstanbulspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yaşar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Ndao’nun sol kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Jackson’un yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti.
40. dakikada hakem Kadir Sağlam pozisyonunu VAR’da inceleyerek faul tespit ederek golü iptal etti.
45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Eysseric’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli, Mendes, Shukurov, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Salih Dursun, Rohden, Lawrence, Adnan Uğur, Paoletti, Lasagna, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Ndao, Mamadou, Jackson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Arda, Racine, Okan Erdoğan, Traore, Eslem Öztürk, Sambissa, Vefa Temel, Imbula, Özcan Sahan, Ethemi
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Gol: Eysseric (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Ceccherini (Fatih Karagümrük)