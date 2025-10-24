Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Mane’nin savunma arkasına sarkan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşup kaleci Grbic’ten sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda Roco’nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Atakan, Cardoso’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson’un yerden ortaya vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
26. dakikada Ahmet’in Serginho’ya derin pasında Arif’in araya girmesiyle top Fofana’nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayından şutunda meşin yuvarlak Abdulsamet’e çarparak ağlara gitti. Ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
45. dakikada Roco’nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fofana, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Bilal’den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Salih Mazlum
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Ahmet Sivri, Fofana
Yedekler: Furkan Bekleviç, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Gray
Teknik Direktör: Marcel Licka
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman, Abdulsamet Burak, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 5), Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Tuci, Opoku, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gol: Larsson (dk. 16) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Roco (Fatih Karagümrük), Abdülsamet Burak, Cardoso (Kayserispor)