Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - MKE Ankaragücü:0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada orta alana yakın mesafede topla buluşan Ryan Mendes, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Mendes’in ceza sahasu içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in ortasında arka direkte müsait pozisyonda bulunan Ryan Mendes’in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada Kevin Lasagna’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Marcus Rohden, düzgün vuruşla kaleci Rafal Gikiewicz’in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Turgut Doman, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden, Sofiane Feghouli, Adnan Uğur, Can Keles, Ryan Mendes, Kevin Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Brahim Darri, Kerem Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Stefano Sturaro, Otobek Shukurov, Salih Dursun
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic, Mert Çetin, Nihad Mujakic, Andrej Dokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Ali Sowe
Yedekler: Bahadır Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Çankaya, Matej Hanousek, Cem Türkmen, Pedrinho, Rijad Bajic, Garry Rodrigues, Kaan Güneren, Stelios Kitsiou
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Marcus Rohden (dk. 44) (Fatih Karagümrük)