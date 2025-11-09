Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Konyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Camacho’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda uzak köşeye yönelen topu kaleci Bahadır kornere çeldi.
75. dakika Serginho’nun sol taraftan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak dışarı gitti.
90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Muleka’nın kafa vuruşunda top az farkla sol yandan dışarı çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Claudio Kranevitter (Ricardo Esgaio dk. 88), Marius Doh, Serginho, Berkay Özcan (Daniel Johnson dk. 74), Sam Larsson (Joao Camacho dk. 40), David Fofana (Tiago Çukur dk. 88)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Utku Eriş, Josip Calusic (Yasir Subaşı dk. 76), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Alassane Ndoa (Melih Bostan dk. 70), Pedrinho (Morten Bjorlo dk. 46), Enis Bardhi (Jo Jin Ho dk. 76), Jackson Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Marius Ştefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Serginho (dk. 32), David Fofana (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Daniel Johnson, Ivo Grbic (Fatih Karagümrük) Enis Bardhi, Jo Jin Ho (Konyaspor)