Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

48. dakikada Eysseric’in ara pasında kale önünde topla buluşan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

49. dakikada Güven Yalçın’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mendes’in ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

53. dakikada Güven’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Can Keleş’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli (Rohden dk. 68), Mendes (Lasagna dk. 68), Shukurov, Eysseric (Paoletti dk. 81), Can Keleş (Nazım Sangare dk. 75), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 75)

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Lawrence, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Alpaslan Erdem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Racine dk. 77), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 77), Vorobjovas (Özcan Şahan dk. 58), Muammer Sarıkaya (Imbula dk. 82), Ndao, Mamadou (Ethemi dk. 58), Jackson, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Arda, Okan Erdoğan, Traore, Eslem Öztürk, Sambissa

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Goller: Eysseric (dk. 45), Mendes (dk. 49), Can Keleş (dk. 53) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ceccherini, Güven Yalçın, Dresevic (Fatih Karagümrük)