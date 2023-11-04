Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ taraftan Osayi’nin içeri çevirdiği topa ön direkte İrfan Can’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada sol taraftan Visca’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Onuachu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic’in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
43. dakikada sol taraftan Ferdi’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Zajc’ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Batshuayi, Crespo, Bartuğ Elmaz, Muhammed İmre, Yusuf Akçiçek, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Pepe, Abdulkadir Ömür, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Enis Bardhi, Bakasetas, Larsen, Kourmpelis, Umut Güneş, Trezeguet, Benkovic, Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Onuachu (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Samet Akaydin, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe)