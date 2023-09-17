Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topta sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vuruşunu yaptı. Erdoğan’ın şutunda Van de Streek topuğuyla topu kaleye doğru gönderdi, Serdar Aziz, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
10. dakikada Tadic’in sağ taraftan kullandığı kornere kafayla iyi yükselen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.
31. dakikada orta alanda topla çıkan Erdal Rakip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun Van de Streek’in önünde kalmasıyla hakem faulü avantaja bıraktı. Van de Streek’in pasında topla buluşan Buksa, iki rakibinden sıyrılıp girdiği ceza sahasında yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada sağ taraftan Bünyamin Balcı’nın ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası yakınında iyi yükselen Van de Streek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ tarafta İrfan Can Kahveci, rakibinden kaptığı topu ceza yayı üzerindeki Dzeko ile buluşturdu. Dzeko’nun yerden şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.
45+1. dakikada Ferdi’nin sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Serdar Aziz kafayla topu arka direğe aşırdı. Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Fred, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 5), Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Djiku, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Bathsuayi, Crespo, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Larsson, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Safuri, Milosevic, Mert Yılmaz, Yehezkel, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Dzeko (dk. 45+1) (Fenerbahçe), Buksa (dk. 31) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Becao (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor)