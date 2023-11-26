Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada kaleci Dituro’nun ceza sahası içinde İrfan Can’a yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
48. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Durito’nun kapattığı sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada Eysseric’in pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Güven’in kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
58. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Szymanski’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 74), Tadic (King dk. 88), Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 74)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Necat Aydın, Yusuf Akçiçek, Kent, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi (Sangare dk. 77), Dresevic, Ceccherini, Levent Ayçiçek, Feghouli (Sturaro dk. 69) Mendes, Rohden (Lasagna dk. 77), Eysseric, Can Keleş (Serdar Dursun dk. 77), Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Paoletti, Shukurov
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Can Keleş (dk. 39) (Fatih Karagümrük), Tadic (dk. 48 pen. ve 58) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ceccherini, Dituro, Levent Mercan, Dresevic (Fatih Karagümrük), Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Samet Akaydin (Fenerbahçe)