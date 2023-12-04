Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Fred’in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Dzeko topa ayak koydu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.
17. dakikada Tadic’in sol taraftan açtığı ortada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
22. dakikada savunma arkasına atılan pasta Osayi Samuel, N’Jie’den önce müdahale etti ve top Burak Kapacak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, sol kale direğinin dibinden auta gitti.
42. dakikada İrfan Can Kahveci, N’Jie’yi çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-0
Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, N’Jie, Charisis, Saiz, Burak Kapacak, Manaj
Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Abdülkadir Parmak, Keita, Ahmed Musa, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Sebastian Szymanski (dk. 17), İrfan Can Kahveci (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Samet Akaydin (Fenerbahçe)