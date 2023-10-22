Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Hatayspor’u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Hatayspor atağında sağ taraftan yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Dadashov’un şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ghoulam’ın kullandığı serbest vuruşta top, sol kale direğine ve kaleci Livakovic’e çarparak ağlara gitti. 3-1
63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı gerisinden kullandığı frikikte meşin yuvarlak, kaleci Erce’nin solundan filelerle buluştu. 4-1
78. dakikada Bashiru’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Livakovic, topu son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada Samet Akaydin’in hatalı pasında topu kapan Rayane Aabid, ceza yayına yakın bir noktadan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao (Samet Akaydin dk. 84), Alexander Djiko, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Ryan Kent dk. 83), Sebastian Szymanski (Miha Zajc dk.74), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 87), Edin Dzeko (Umut Nayir dk. 75)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Hatayspor: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 (Görkem Sağlam dk. 73)), Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga (Carlos Strandberg dk. 46), Giorgi Aburjania (Rayane Aabid dk. 89), Rigoberta Rivas, Dele Bashiru, Joelson Fernandes (Didier Lamkel dk. 46), Renat Dadashov
Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Armin Hodzic, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör Volkan Demirel
Goller: Sebastian Szymanski (dk. 7), Osayi Samuel (dk. 15), Edin Dzeko (dk. 39), İrfan Can Kahveci (dk. 63) (Fenerbahçe), Faouzi Ghoulam (dk. 55), Rayane Aabid (dk. 90+3) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Becao (Fenerbahçe), Dele Bashiru, Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Didier Lamkel (Hatayspor)