Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

52. dakikada Tadic’in kafayla indirdiği topla rakip savunma arkasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Batshuayi topu kafayla arka direkte bulunan Szymanski’ye indirdi. Szymanski’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Djiku (Serdar Aziz dk. 73), Becao, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 63), İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 84), Tadic, İrfan Can Kahveci (King dk. 73), Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 63)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Müldür, Kent, Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic (Abeid dk. 69), Serdar Gürler, Pelkas (Figueiredo dk. 31), Piatek (Keny dk. 31)

Yedekler: Deniz Dilmen, Efecan Barlık, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Djiku (dk. 5), Duarte (dk. 10 kk.), Szymanski (dk. 20 ve 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Djiku, Szymanski, Oosterwolde (Fenerbahçe), Figueiredo (Başakşehir)