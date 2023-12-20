Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ tarafta Boey’in pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, yerden ceza sahası içi penaltı noktasına doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun uzak direğe tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
13. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ziyech’in direkt kaleye yaptığı serbest vuruşta kaleci Emre meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
34. dakikada ceza sahası dışı orta alanından Eysseric’in kafayla indirdiği topa ceza sahası dışı sol tarafından Rohden’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
41. dakikada ceza sahası dışında Kerem Demirbay’ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Emre topu sektirdi. Dönen topa altıpas içerisinde Kerem Aktürkoğlu’nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Wilfred Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Ryan Mendes, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Lasagna
Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrence, Nazım Sangare, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hakim Ziyech (Galatasaray), Rohden, Ryan Mendes (Fatih Karagümrük)