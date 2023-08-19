Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sağ tarafından yerden ortaya çıkardığı topa sol çaprazda Angelino gelişine vurdu. Meşin yuvarlak Galatasaraylı oyunculara çarparak auta gitti.
23. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Icardi’nin yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelere gitti. 1-0
25. dakikada sağ taraftan Kerem’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan bu topu kornere çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Dubois, Midtsjo, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Teklic, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Enis Destan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gol: Icardi (dk. 23) (Galatasaray)
Sarı kart: Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray)