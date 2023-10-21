Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı duvar pası sonrası Barış Alper’in sert şutunda top, savunmaya da çarparak az farkla yandan kornere çıktı.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rosier’in içeri çevirdiği topta Chamberlain’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası Torreira ve Amir’in birlikte yükseldiği hava topu mücadelesinde top, Amir Hadziahmetovic’in eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada Mauro Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Emre Eyisoy
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Cedric Bakambu dk. 79), Kaan Ayhan, Lucas Torreira (Tanguy Ndombele dk. 86), Tete (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Kerem Demirbay dk. 85), Wilfried Zaha (Dries Mertens dk. 64), Mauro İcardi
Yedekler: Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku dk. 46), Tayfur Bingöl (Ante Rebic dk. 83), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Alex Chamberlain dk. 46), Rachid Ghezzal, Milot Rashica (Ersin Destanoğlu dk. 32), Vincent Aboubakar (Cenk Tosun dk. 78)
Yedekler: Onur Bulut, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Jean Onana
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Mauro Icardi (dk. 26) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Mert Günok (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Cedric Bakambu, Fernando Muslera (Galatasaray) Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Burak Yılmaz (Beşiktaş)