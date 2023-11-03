Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

51. dakikada Ziyech’in ara pasında kale önünde Icardi topuk pasıyla arkaya bıraktı. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Pozisyonu takip eden Zaha’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

54. dakikada sol köşeden Aytaç’ın kullandığı kornerde ön direkte Omeruo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

69. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada sağ kanattan Kerem’in yaptığı ortada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera (Günay Güvenç dk. 59), Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Oliveira dk. 75), Ziyech (Tete dk. 60), Zaha (Barış Alper Yılmaz dk. 82) Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Icardi

Yedekler: Angelino, Kazımcan Karataş, Bakambu, Kerem Demirbay, Mertens

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Saddiki dk. 84), Gomis (Yasin Özcan dk. 71), Hajradinovic, Aytaç Kara (Erdem Çetinkaya dk. 90+7), Fall, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Taylan Utku Aydın, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sinan Alkaş, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Zaha (dk. 33 ve 51) (Galatasaray), Omeruo (dk. 54) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fall, Winck, Saddiki (Kasımpaşa), Boey, Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)