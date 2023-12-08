Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 3 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
71. dakikada sağ çaprazdan Svensson’un yaptığı ortada Semih’in yaptığı kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
85. dakikada sağ kanattan Halil’in içeri çevirdiği topa arka direkte Oliveira’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada ceza sahası içinde kaleci Magomedaliev’in Bakambu’ya yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.
90+5. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev’in kapattığı sağ köşeden ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Kaan Ayhan dk. 65), Torreira (Oliveira dk. 79), Tete (Halil Dervişoğlu dk. 83) Kerem Aktürkoğlu (Bakambu dk. 78), Mertens (Zaha dk. 65) Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Ndombele
Teknik Direktör: Okan Buruk
Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson (Dorukhan Toköz dk. 88), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N’diaye, Emre Akbaba (Stambouli dk.65), Yusuf Sarı, Nani (Akintola dk. 46), Belhanda (Michut dk. 74), Niang (Yusuf Barasi dk. 74)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Zeneli
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Goller: Boey (dk. 22), Kerem Aktürkoğlu (dk. 29), Icardi (dk. 90+5 pen.) (Galatasaray), Niang (dk.45+4 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Tete, Muslera (Galatasaray)