Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Osimhen, pasını ceza yayı gerisindeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin yerden sağ köşeye şutunda kaleci Lis uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

59. dakikada sol taraftan Jakobs’un ortasına kale önünde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Sara, savunma arkasına sarkan Osimhen’e pasını aktardı. Osimhen’in bekletmeden dokunuşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada sağ taraftan Sallai’nin ortasında ceza sahasında Yunus, kafayla pasını ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Sara’ya aktardı. Sara’nın bekletmeden uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ taraftan Sara’nın ortasında iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Lis topu çeldi ancak pozisyonun devamında Icardi’nin bekletmeden volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

72. dakikada Juan sağ tarafta Abdülkerim’den kaptığı topu altıpasın gerisindeki Olaitan’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

80. dakikada Sara’nın derinlemesine pasında sağ taraftan çizgiye inen Sane, topu penaltı noktasındaki Yunus’a aktardı. Yunus’un bekletmeden şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 62), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 62), Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 81), Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 46), Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır (Taha Altıkardeş dk. 46), Heliton Tito, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes (Novatus Miroshi dk. 46), Anthony Dennis (İsmail Köybaşı dk. 63), Mohammed Cherni, Efkan Bekiroğlu (Ishola Olaitan dk. 61), Janderson Carvalho (Salem Bouajila dk. 86), Juan Santos

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ahmed Ildız, Ruan Teixeira, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Victor Osimhen (dk. 19), Gabriel Sara (dk. 63), Mauro Icardi (dk. 66) (Galatasaray), Efkan Bekiroğlu (dk. 6) (Göztepe)

Kırmızı kart: Malcom Bokele (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray)