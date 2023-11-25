Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

59. dakikada sol taraftan Kazımcan’ın açtığı ortada Icardi kafa dokunuşuyla arka direğe indirdi. Arka direkte Mertens’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha’nın ceza sahası içerisine girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

88. dakikada Ziyech’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin sert şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Ertuğrul’a sonra da direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Ali Şansalan (Yiğit Arslan dk. 57), Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez (Nelsson dk. 79), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira (Kerem Demirbay dk. 74), Ndombele, Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Mertens (Ziyech dk. 74), Zaha (Tete dk. 74), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Halil Dervişoğlu, Oliveira, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Hadergjonaj dk. 67) Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Janvier, Fer (Aliti dk. 81) Efecan Karaca (Augusto dk. 67), Oğuz Aydın, Sisto (Novais dk. 46), Eduardo (Cordova dk. 46)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Eren Altıntaş, Silva, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Icardi (dk. 37), Mertens (dk. 45+1 ve 59), Zaha (dk. 70) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)