Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Samsunspor: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Samsunspor: 2 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor’u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

46. dakikada Flavien Tait’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Landry Dimata’nın yerden düzgün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

60. dakikada Samsunspor’da kaleyi karşıdan gören yerden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Carl Holse’nin yaptığı vuruşta barajda bulunan Abdülkerim Bardakcı’ya da çarpan top kaleci Fernando Muslera’nın sağından ağlara gitti. 3-2

67. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hakim Ziyech’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Gökhan Bilir

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Demirbay (Tanguy Ndombele dk. 74), Tete (Hakim Ziyech dk. 46), Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 85), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Okan Koçuk, Kingsley Schindler (Muhammed Gümüşkaya dk. 83), Yunus Emre Çift, van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu (Osman Çelik dk. 46), Flavien Tait (Ercan Kara dk. 83), Emre Kılınç (Nanu dk. 83), Carl Holse, Moryke Fofana (Laetan Laura dk. 70), Landry Dimata

Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 7 ve 29), Abdülkerim Bardakcı (dk. 42), Mauro Icardi (dk. 67) (Galatasaray), Landry Dimata (dk. 46), Carl Holse (dk. 60) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Flavien Tait, Marc Bola (Samsunspor), Victor Nelsson, Okan Buruk (Galatasaray)