Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muleka’nın sert şutunda kaleci Erhan sağına gelen topu kurtardı.
28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan’ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Oğulcan, ağlarla buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada Jin-Ho Jo’un ceza sahası içine ortasında kaleci Erhan’ın uzaklaştıramadığı topu Umut Nayir kafayla filelere yolladı. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thallison, Zan Zuzek, Dimitros Goutas, Göktan Gürpüz, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Matej Hanousek, M’baye Niang, Tongya
Yedekler: Ricardo, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz, Kevin Csoboth, Sekou Koita, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Adil Demirbağ, Enis Bardhi, Guilherme, Ndao, Bazoer, Jin-Ho Jo, Umut Nayir, Yhoan, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Josip Calus, Melih Bostan, Morten Bjorlo, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 28) (Gençlerbirliği), Umut Nayir (dk. 45+2) (Konyaspor)
Sarı kart: Jin-Ho Jo (Konyaspor)